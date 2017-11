Ugo Picarelli. “L’archeologia è la chiave per il dialogo tra le culture e per la riscoperta sostenibile del territorio”

Se da vent’anni a questa parte si parla di valorizzazione dei siti archeologici grandi e piccoli del meridione d’Italia e se l’archeologia è considerata sempre di più un ponte tra i popoli e uno strumento di dialogo interculturale, è soprattutto merito suo: Ugo Picarelli, fondatore e direttore della Borsa mediterranea del turismo archeologico (Bmta) di Paestum che si è da poco conclusa, ha anche recentemente vinto un premio per questo, consegnato dal segretario generale dell’Unwto (l’Organizzazione mondiale del turismo) Taleb Rifai in persona. Nel corso del tempo, la manifestazione nata principalmente per la promozione turistica delle bellezze archeologiche e naturali del sud Italia e in particolare della Campania, è diventata sempre di più un un punto di riferimento per parlare del ruolo sociale della valorizzazione culturale a livello internazionale. Ma qual è il ruolo della Bmta oggi? E come ha cambiato la visione del turismo in un Sud che ancora fatica a promuovere i percorsi “minori”? Ecco cosa ci ha raccontato Picarelli quando lo abbiamo incontrato in conclusione della Borsa, qualche giorno fa.