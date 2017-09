Bank of America investe 10 miliardi nelle rinnovabili

Si è svolto a New York il vertice dell’Onu, voluto fortemente dal segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, sui cambiamenti climatici. Obiettivo dell’incontro era quello di raggiungere un accordo sulla riduzione delle emissioni di CO2. In occasione del vertice Bank of America ha annunciato che investirà dieci miliardi di dollari per incentivare il finanziamento di nuovi progetti basati sulle energie rinnovabili.