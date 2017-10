Che più verde non si può, il greenwashing

Il fenomeno- "Greenwashing"è il termine che definisce il "lavaggio", ovvero una pennellata "green", una risciacquata di colore verde sul brand. E, sotto la mano di vernice, spesso non c'è granché di sostenibile, si evidenzia una singola caratteristica ritenendola sufficiente per classificare come sostenibile il prodotto, ignorando altri aspetti più importanti. O ancora, fornire dati e informazioni presentandoli come certificati da sé stessi, senza l'intervento di una terza parte indipendente che garantisca procedure e veridicità.

Alcuni casi eclatanti- A titolo di esempio, la società petrolifera Bp, responsabile nell'estate scorsa nel Golfo del Messico della più grave disastro ambientale nella storia degli Stati Uniti, solo qualche mese prima aveva investito 200 milioni di euro per una campagna di greenwashing, cambiando i colori delle insegne e presentandosi come un gruppo socialmente responsabile e amico dell'ambiente.

Il trend del mercato- La richiesta di prodotti ecologici cresce e le aziende si adeguano: ma, se alcune ripensano in chiave green le logiche produttive cambiando davvero la sostanza delle cose, molte altre si limitano a operazioni di facciata, solo commerciali e di marketing. E così facendo, nel tentativo di sedurre il consumatore, finiscono per ingannarlo. Il solo marchio ecologico, infatti basta ad attirare i consumatori nella trappola: il danno del greenwash è dunque duplice, in quanto da una parte si illudono i consumatori che vorrebbero prodotti concepiti con logiche diverse, dall'altra si demotivano gli imprenditori che stanno riadattando davvero la propria attività.

Le contromisure- in tutto il mondo chi compra è ormai costretto ad affilare le proprie armi di autodifesa se è vero, come sostiene l'inglese Advertising standards authority (Asa), che il numero di denunce legate alle dichiarazioni di eco-sostenibilità dei prodotti raddoppia di anno in anno. E, in attesa di regole chiare, resta valido l'antico rimedio, ovvero non credere fino in fondo alle pubblicità e informarsi autonomamente per altre vie: a dare un grosso contributo in questo senso ci sono infatti i controllori e gli esperti di greenwashing, che si stanno moltiplicando, soprattutto su internet, basti pensare al successo clamoroso del blog del giornalista inglese Fred Pearce: nel suo spazio sul sito di "The Guardian", il reporter britannico ha raccolto un documentato catalogo di clamorosi trucchi "verdi" contro la moda del greenwashing.

Le certificazioni- Non costituiscono una garanzia in quanto tali, dato che spesso si tratta di auto-controlli. Secondo una recente ricerca effettuata da Gfk Eurisko, il 67% degli italiani chiede alle aziende bollini verdi "veri e verificati da terzi". Ma i consumatori sono disposti a prendersi sulle spalle il costo di questo sforzo di rinnovamento? Niente affatto: solo il 3% del campione intervistato da Gfk Eurisko spenderebbe di più per avere un prodotto eco-compatibile: la caratterizzazione «green» non è dunque, da sola, un sinonimo automatico di qualità superiore.