Fairphone, lanciato nel Regno Unito lo smartphone sostenibile

È fabbricato senza minerali provenienti da zone di conflitto, rispetta i diritti dei lavoratori e le normative di tutela ambientale. È Fairphone, lo smartphone etico e sostenibile presentato nel Regno Unito da The Phone Co-op, cooperativa inglese nata con lo scopo di procurare servizi telefonici per i propri clienti, costituiti principalmente da organizzazioni nonprofit, altre cooperative e charities, ma anche da clienti residenziali. Il nuovo smartphone è stato lanciato grazie ad una campagna di crowdfunding che ha finanziato lo sviluppo di Fairphone. “Siamo lieti della nostra partnership con Fairphone – ha affermato Vivian Wondell, amministratore delegato di The Phone Co-op - significa che siamo in grado di costruire la nostra reputazione come fornitore etico leader delle telecomunicazioni, mettendo a disposizione il telefono cellulare più etico esistente sul mercato”.