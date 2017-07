L'albero di Natale è una tradizione imprescindibile per la festività del 25 dicembre. Come è possibile coniugare la magica atmosfera natalizia con il rispetto dell'ambiente? Reno De Medici, primo produttore italiano (e secondo europeo) di cartoncino da materiale riciclato, ha ideato una possibile risposta a questa domanda, ovvero il primo albero di Natale ecosostenibile della "Collection Reno", realizzato con il 100 per cento di fibre di cartone riciclato e dotato della certificazione Fsc. Acquistando l'albero in cartone riciclato (disponibile in cinque modelli, tre differenti dimensioni e vari colori) sarà possibile dunque fare del bene all'ambiente dimostrando il proprio impegno in questo senso, coinvolgere la famiglia in un divertente "bricolage" e, cosa che non guasta mai, festeggiare il Natale con un pizzico di originalità, dato l'elegante design che contraddistingue lo stesso albero. Spazio dunque per la creatività e la fantasia dei più piccoli (e non solo), che potranno sbizzarrirsi con addobbi e decorazioni colorate, dato che l'albero è formato da un caleidoscopio di forme e colori diversi. Infine ecco alcune semplici istruzioni per l'uso: l'albero di Natale potrà essere montato e smontato con facilità, senza l'uso di colla o attrezzi; una volta concluse le festività, potrà essere riposto nella sua scatola, andando ad occupare meno spazio di un normale albero artificiale. Resistente all'usura del tempo, l'albero potrà essere inoltre riutilizzato più volte negli anni e, infine, smaltito nei normali contenitori per il riciclaggio della carta.