Perché l’agroecologia fa bene all’ambiente e alle aree protette

Nella settimana dedicata all'ambiente, alle aree protette e alla biodiversità, ci sembra doveroso fare un passaggio e aprire una riflessione anche sul ruolo e sul contributo che l’agricoltura sostenibile e le buone pratiche possono dare al futuro dei parchi. Un’agricoltura sostenibile e innovativa che ormai abbraccia più campi come nel caso dell'agroecologia, un nuovo approccio territoriale e agricolo che fa bene all’ambiente e che è in grado di offrire grandi opportunità anche sul piano del contenimento dei cambiamenti climatici. Allora perché non promuoverlo anche nelle aree protette tenendo conto del ruolo importante che possono giocare i biodistretti – i territori vocati al biologico dove soggetti pubblici e privati stringono un accordo per promuovere le colture bio – e le strategie ecoregionali, nel quadro integrato approvato dal consiglio d’Europa per sostenere le politiche nazionali di gestione territoriale.

Conservazione nella natura, uso sostenibile delle risorse e agricoltura sostenibile

L'agroecologia nelle aree protette