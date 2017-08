Anche in Italia il marchio di certificazione forestale FSC

Con la nascita di FSC (Forest Stewardship Council) Italia da oggi sarà più facile per le aziende, i produttori forestali, i trasformatori dei prodotti in legno e in carta accedere alle informazioni e alle iniziative per ottenere il marchio FSC e garantire al consumatore prodotti eco-compatibili. Il FSC è il marchio riconosciuto internazionalmente come il più rigoroso e prestigioso ed è l'unico riconosciuto dalle organizzazioni ambientaliste mondiali. Opera su scala mondiale, garantendo la qualità ambientale dei prodotti forestali da qualsiasi parte essi provengano. Assicura la qualità delle rigorose procedure quali: verifiche sul campo, monitoraggio delle aree in cui vengono condotte le operazioni e consultazione di parti sociali e popolazioni locali. Le sue strutture sono gestite sulla base dei principi della trasparenza. L'industria italiana ha ora a disposizione un grande strumento di mercato. A tal proposito Greenpeace e WWF chiedono al Parlamento di accogliere l'emendamento, da loro promosso, alla Finanziaria 2001 che prevede di fornire agevolazioni fiscali alle imprese del settore carta e della lavorazione del legno che vogliano utilizzare prodotti forestali certificati e materie prime provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti.