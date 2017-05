Bee my Future. La primavera è arrivata, si può cominciare a bottinare

Il progetto Bee my Future di LifeGate sostiene l’allevamento di 22 alveari grazie al lavoro di un apicoltore esperto, selezionato dall’Apam (Associazione produttori apistici della provincia di Milano). Il suo compito è occuparsi delle api ricevute in gestione seguendo pratiche naturali. Le arnie, infatti, sono ospitate nei terreni dell’Azienda Agricola Biologica Terrafiera di Carugate e nel Parco del Legionario a Cernusco sul Naviglio . Un luogo ideale per proteggere le nostre api da tentativi di furto, sempre più frequenti in Italia per via del loro valore, anche economico.

Il diario di bordo 2016-2017

I terreni coltivali con pratiche biologiche dall’azienda Terrafiera garantiscono la salute dei nostri piccoli e preziosi insetti che possono quindi impollinare in un ambiente sano e sicuro. Qui vi presentiamo il profilo di Marco Zucchetti e le immagini delle attività del progetto.

Chi è Marco Zucchetti

20 MAGGIO

27 SETTEMBRE 2016

1 AGOSTO

L’estate ha portato anche un altro sostenitore al progetto: si tratta di Allegrini Amenities, un’azienda che produce e distribuisce da oltre 25 anni linee cortesia per hotel destinate al mercato italiano ed internazionale. Tutte le fasi del processo produttivo di Allegrini, dallo studio delle formulazioni cosmetiche, alla realizzazione e al riempimento del packaging, si svolgono all’interno dell’azienda, nella sua sede di Grassobbio (Bg). La filosofia che guida l’impresa è da sempre GoGreen, per innovarsi nel pieno rispetto del pianeta e degli essere viventi. Quale miglior progetto di Bee my Future di LifeGate per dimostrare attenzione verso la biodiversità?

1 GIUGNO

Un'altra buona notizia per Bee my Future. Il progetto continua a crescere e ora conta 16 arnie. L’ultima è stata adottata da Alveus, un'azienda tedesca che opera nel mondo del commercio di tè naturale. Ora le nostre piccole api sono più protette dopo un anno duro a causa di un clima non favorevole che ha richiesto ancora più cura e attenzione da parte del nostro apicoltore. Vi ricordiamo che per addolcire questo inizio di estate potete già ordinare il miele di Bee my Future andando nel nostro store online.

26 APRILE

18 GENNAIO