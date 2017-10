Rapporto Bes 2016, l’Italia è un paese sempre più diviso e iniquo

Un paese sempre più diviso, in cui le fasce più deboli non riescono a risollevarsi. È cupo il ritratto dell’Italia che emerge dal rapporto Bes 2016, presentato il 14 dicembre dall’Istat. Soprattutto per quanto riguarda il benessere economico.

Cos’è il Bes e come si calcola

Salute Istruzione e formazione Lavoro e conciliazione tempi di vita Benessere economico Relazioni sociali Politica e istituzioni Sicurezza Benessere soggettivo Paesaggio e patrimonio culturale Ambiente Ricerca e innovazione Qualità dei servizi

Il benessere economico italiano, tra luci e ombre

Cosa è cambiato nel rapporto Bes 2016

