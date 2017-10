Carlo Carraro. Parigi è solo l’inizio della lotta al riscaldamento globale

È uno degli economisti italiani più importanti al mondo, nonché direttore dell’International centre for climate governance (Iccg). Per questo Carlo Carraro è uno degli autori scelti dall’Ipcc, il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici che fa capo alle Nazioni Unite, per elaborare gli ormai celebri rapporti sul riscaldamento globale. Quelli che i politici dovrebbero seguire nell’adozione di misure concrete per la riduzione delle emissioni di CO2. Carraro ha una visione diversa su ciò che ci si deve aspettare da Parigi. Niente proclami che gridano al fallimento, niente "o dentro o fuori", l’importante è che dalla Cop 21 esca un accordo il più esteso possibile.