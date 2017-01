In Italia c’è ancora chi investe nella bomba atomica

Le armi nucleari rimandano a scenari da Guerra fredda che in molti forse credono relegati al passato. Eppure, ancora oggi, nel 2016, banche e istituzioni finanziarie investono direttamente o indirettamente nell’industria degli armamenti nucleari. E non stiamo parlando di piccole somme: 498 miliardi di dollari fra gennaio 2013 e agosto 2015, secondo quanto afferma il rapporto "Don't bank on the bomb" pubblicato nel dicembre scorso dalla Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari (Ican) e dall’ong pacifista olandese Pax.

Top 10 a stelle e strisce ma l’Europa non è lontano

Anche alle banche italiane piace la bomba atomica

Verso la messa al bando nel 2017