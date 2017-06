Tre anni. È il tempo che rimane all’umanità per invertire la rotta in materia di lotta ai cambiamenti climatici e centrare gli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi, ovvero limitare la crescita della temperatura media globale ad un massimo di 2 gradi centigradi, entro la fine del secolo, rispetto ai livelli pre-industriali. Altrimenti, dovremo prepararci al peggio. Ad indicare il conto alla rovescia per la salvezza della Terra è uno studio apparso sulla rivista scientifica Nature, condotto da un gruppo di scienziati ed esperti guidato da Christiana Figueres, vice presidente della Convenzione mondiale dei sindaci per il clima e l’energia, nonché ex segretaria generale dell’Unfccc, la Convenzione quadro per il clima delle Nazioni Unite.

When it comes to climate change, timing is everything. Thanks to all who contributed to this Comment in Nature https://t.co/U0YHegZZ6s