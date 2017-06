Cosa è successo a Orlando, teatro della peggiore sparatoria nella storia degli Stati Uniti

Orlando, città con più di 250mila abitanti nello stato della Florida, negli Stati Uniti, è stata teatro di una sparatoria in cui 49 persone hanno perso la vita e più di 50 sono state ferite nelle prime ore della giornata di domenica 12 giugno 2016. L’attacco ha avuto luogo in un locale gay, il Pulse – che rimano chiuso – per mano del 29enne Omar Mateen, che è poi stato ucciso dai poliziotti. L’attacco è considerato come la peggiore sparatoria nella storia degli Stati Uniti (l’Fbi definisce “omicidio di massa” un evento in cui vengono uccise almeno quattro persone al di fuori dell’aggressore). A un anno di distanza centinaia di persone sono tornate sul luogo dell'evento per partecipare a una cerimonia di commemorazione in cui sono stati letti i nomi di tutte le persone che hanno perso la vita. Si è tenuta poco dopo le 2:00 del mattino, l'ora in cui Mateen ha sferrato l'attacco.

Un anno dopo

Cos’è successo a Orlando

Chi era Omar Mateen

365 days later. We continue to be #OrlandoUnited. pic.twitter.com/uk175M6XWo — Downtown Orlando (@DWNTWN_ORLANDO) 13 giugno 2017

Un atto di terrore e odio

"This was an act of terror and act of hate." —@POTUS on the tragic shooting in #Orlando https://t.co/i7fOS38GzH — The White House (@WhiteHouse) June 12, 2016

"È un giorno doloroso per gli americani che sono lesbiche o gay, transgender o bisessuali. Il luogo dell’attacco era più di un semplice locale, era un posto di solidarietà ed empowerment. Questo ci ricorda che gli attacchi a qualsiasi americano [...] è un attacco contro tutti noi, contro i valori fondamentali della dignità che identificano il nostro paese."