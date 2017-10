Le emissioni di CO2 calano. Ma di poco, e resteranno alte ancora per anni

Le emissioni globali di CO2, ovvero del più diffuso gas ad effetto serra, si sono stabilizzate nel corso del 2014. E quest’anno dovrebbero registrare un leggero calo, nell’ordine dello 0,6 per cento. A spiegarlo è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature Climate Change, nel quale si sottolinea come si tratti della prima volta che ciò accade in una fase di crescita economia (il prodotto interno lordo, a livello mondiale, è aumentato del 3,4 per cento lo scorso anno e dovrebbe chiudere il 2015 con un più 3,1 per cento).

