Farfalle in estinzione? Attenti agli allarmismi

La notizia è stata pubblicata ufficialmente dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, lo scorso 23 luglio: in poco più di vent'anni, le popolazioni di farfalle legate ai prati (ambiente creato dall'uomo), si sono dimezzate. E questo non è il primo degli allarmi. I numeri stavolta provengono dal rapporto "The European Grassland Butterfly Indicator: 1990-2011", che comprende dati raccolti riguardanti 7 specie comuni e 10 più specifiche. Di queste 8 hanno visto un decremento, 2 sono stabili e 1 sta invece aumentando. Per 6 specie il trend è invece incerto. Da ciò che riporta l'Agenzia pare che il problema sia sostanzialmente legato all'abbandono dei prati e dei pascoli parte dell'uomo, dall'intensificarsi dell'agricoltura che riduce la biodiversità e dall'utilizzo di pesticidi e ormoni che hanno già messo in serio pericolo anche altre specie di insetti. Hans Bruyninckx, direttore esecutivo dell'Agenzia ha così commentato la notizia: "Questo drammatico declino delle farfalle dei prati deve suonare come un campanello d'allarme. Le praterie in Europa si stanno riducendo. Se non riusciamo a mantenere questi habitat potremmo perdere molte di queste specie per sempre. Dobbiamo riconoscere l'importanza delle farfalle e degli altri insetti, il ruolo che ricoprono nell'impollinazione è fondamentale per gli ecosistemi naturali e l'agricoltura". Il parere dell'esperto Ma c'è chi non è pienamente d'accordo con le dichiarazioni ribattute dalle maggiori testate. Enzo Moretto, entomologo, direttore di Esapolis e responsabile scientifico del Butterfly Arc di Padova (uno dei musei dedicato alle farfalle viventi più importanti in Italia e in tutto il continente), è chiaro in proposito: "La scomparsa delle farfalle è riferita alla loro diminuzione, non estinzione, e riguarda principalmente le specie dei prati". Quindi sta diminuendo il numero di individui, non stanno scomparendo le specie. Per quel che riguarda le specie prese in esame, in particolare quella che più preoccupa, Moretto spiega che: "La blu comune (P. icarus), è legata a simbiosi con le formiche. Finchè l'erba è bassa e sfalciata o brucata, ci sono le formiche. Con l'erba alta cambia la temperatura al suolo e quindi le specie di piante di cui si nutre il bruco. Di conseguenza ci saranno meno individui adulti. Non vedo quindi nulla che non possa essere previsto sulla base delle esigenze ecologiche di queste specie".