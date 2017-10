Glifosato in Europa, la Commissione verso l’autorizzazione per 9 anni

9 anni e non 15, ma nemmeno 7 come chiesto di recente dal Parlamento europeo. Sarebbe questo il compromesso a cui è giunta la Commissione europea che deve decidere sulla nuova autorizzazione – quella in vigore scade a giugno – a usare il glifosato all’interno dei confini dei 28 stati dell’Unione. Il glifosato è l’erbicida più diffuso al mondo, ma associazioni, governi e anche organizzazioni internazionali hanno posto parecchi dubbi sui danni alla salute che potrebbe provocare. L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (International agency for research on cancer – Iarc), lo ha definito “probabilmente cancerogeno”, mentre l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha affermato che è “improbabile che il glifosato costituisca un pericolo di cancerogenicità per l'uomo” anche se allo stesso tempo propone “nuovi livelli di sicurezza che renderanno più severo il controllo dei residui negli alimenti”.

Italia, Francia, Paesi Bassi contrari al glifosato in Europa