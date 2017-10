Immondezza, il documentario che racconta la sporca bellezza del Sud Italia

Immondezza è il nuovo documentario dell’autore calabrese Mimmo Calopresti che nasce dalla volontà di raccontare la lotta all’abbandono dei rifiuti portata avanti, di corsa, dal rifiutologo Roberto Cavallo, ideatore dell’evento “Keep Clean and Run”. Keep Clean and Run è un eco-trail unico al mondo, giunto quest'anno alla sua terza edizione per un totale di oltre mille chilometri di territorio attraversato. La particolarità di questo evento è di aver visto impegnati, da nord a sud Italia, sportivi e testimonial in una corsa contro l’abbandono dei rifiuti.

Le tappe di Immondezza