Incendi in Cile. Più di 100 roghi stanno devastando il paese

Sono stati più di 100 gli incendi in Cile nell'ultima settimana. In queste ore sono almeno 64 quelli ancora attivi. 500 vigili del fuoco e 1200 militari stanno tentando di arginare i roghi, che hanno colpito il paese sudamericano nell'ultima settimana. La presidente Michelle Bachelet ha dichiarato lo stato d'emergenza. “I vigili del fuoco stanno facendo tutto quello che è umanamente possibile”, ha detto Bachelet alla Bbc. “Ma il Cile non ha più le forze di controllare le fiamme”. Finora sono almeno tre i vigili del fuoco deceduti, mentre sono almeno 120mila gli ettari di foresta andati in fumo e 230mila ettari interessati dalle fiamme. 4 mila le persone impiegate e 46 veivoli, tra cander ed elicotteri.

#AHORA Autoridades continúan coordinando acciones en Comité Nacional de Operaciones de Emergencia por incendios forestales. pic.twitter.com/Kjh6PX2Sbc — onemichile (@onemichile) 25 gennaio 2017

Incendi in Cile. C'è chi ha perso tutto