Il commercio illegale di animali selvatici, che siano vivi o fatti a pezzi, ha un volume d’affari di 19 miliardi di dollari l’anno, equivalente al valore dell’economia del Nepal nel 2014. A livello internazionale, la fauna selvatica rappresenta il terzo tipo di contrabbando più redditizio, dopo armi e droga, incentivato dalla domanda proveniente dall’Asia e dalla crescita del mercato nero online. Solo la Cina rappresenta il 70 per cento della domanda mondiale di avorio, ricavato perlopiù dalle zanne di elefante. Infatti, secondo la Wildlife conservation society, in media vengono uccisi 96 elefanti ogni giorno proprio per soddisfare questa domanda.

Strage di elefanti in Gabon

Le conseguenze del bracconaggio sulle comunità locali

Come i Baka hanno spezzato il legame con l'ambiente

L'espansione del bracconaggio

Asia, tra tradizione e superstizione

Il documentario “Horn”, premiato al Wildlife Conservation Film Festival, segue il lavoro delle unità anti bracconaggio in Sud Africa.

Si inasprisce la lotta al bracconaggio

Cambiare mentalità