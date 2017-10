La vita rimette radici a Ground Zero

Nove anni dopo l'attacco terroristico alle torri gemelle e a pochi giorni dal suo anniversario, sabato 28 agosto sono stati inaugurati i lavori per la realizzazione di una vera e propria isola verde che sarà composta da 400 alberi. All'interno del parco verranno costruite anche due grandi fontane a cascata con lo scopo di riempire il vuoto lasciato dalle due torri. Ad oggi sono già state piantate le prime sedici querce alte otto metri ma si prevede che entro l'anno prossimo, ovvero in occasione del decimo anniversario dell'attacco, diverse centinaia di alberi costituiranno una piccola foresta nel cuore di Ground Zero. Come gesto simbolico, i primi alberi piantati sono stati fatti precedentemente attecchire proprio negli stati colpiti dagli attacchi dell'11 settembre 2001, ovvero Maryland, Pennsylvania e New York. Il Governatore dello Stato di New York, David Paterson, ha dichiarato: "Questo gesto simboleggia la rinascita e la crescita dell'intero piano di sviluppo del World Trade Center. Inoltre rappresenta un forte segnale che dimostra come la nostra città e il nostro Paese stiano guardando avanti e rimarginando la profonda ferita apertasi quasi nove anni fa". Stesso pensiero anche per il direttore del National 9/11 Memorial, Joe Daniels, il quale ha definito l'iniziativa come un modo per affermare che la vita è finalmente tornata a Ground Zero e che grandi progressi sono stati fatti nel tentativo di riportare alla normalità l'intera area del WTC: "Gli alberi daranno vita ad uno spazio di riflessione e ricordo lontano dalle luci e dai rumori della città". In linea con queste considerazioni anche Joe Provenzano, General Manager della Kelco Landscaping, l'impresa che si sta occupando dei lavori, e Bill Baroni, vicedirettore esecutivo dell'autorità portuale. Per entrambi l'iniziativa è un forte segnale di progresso e speranza per l'intera città di New York.