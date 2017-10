Lamborghini punta alle emissioni zero. Intanto pianta un bosco di querce

Ha da poco presentato al Salone di Ginevra la Aventador LP 700-4, un missile a 12 cilindri da 700 cavalli, che fa da 0 a 100 in soli 2,9 secondi. Una conferma e un sogno per gli appassionati di auto sportive. Ma Lamborghini non è solo cavalli e velocità. Dal 2010 ha infatti avviato una chiara politica volta alla protezione e alla sostenibilità ambientale con azioni ed iniziative che porteranno lo stabilimento ad essere neutrale in termini di emissioni di CO2 entro il 2015. Dopo l'inaugurazione di un impianto fotovoltaico che ha consentito di abbattere il 30% delle emissioni di CO2 dello stabilimento, oggi l'azienda di Sant'Agata Bolognese ha inaugurato il Parco Lamborghini: uno studio sperimentale sulla biodiversità, realizzato in collaborazione con il Comune di Sant'Agata Bolognese e le Università di Bologna, Bolzano e Monaco di Baviera.

Una zona umida adiacente al Parco Lamborghini