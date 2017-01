Land grabbing, una piaga che non risparmia nemmeno l’Europa

Quando si parla di land grabbing, ossia di accaparramento delle terre agricole da parte di grandi investitori, si pensa di solito ai paesi in via di sviluppo: alle migliaia di ettari africani convertita in campi di cotone, alle foreste asiatiche distrutte dalle piantagioni di palma, alla foresta brasiliana rasa al suolo per produrre legna. Se si parla di Europa, è spesso perché proprio nel vecchio continente hanno sede gli investitori in questione. Un errore, secondo Transnational Institute, ong che a fine 2016 ha pubblicato un rapporto dedicato ai casi di land grabbing che riguardano proprio le terre agricole europee per conto della campagna internazionale Hands on the land.

L’Europa dell’est nel mirino

La punta dell’iceberg

Oltre al land grabbing, la minaccia della concentrazione