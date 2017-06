Ma Jun, il pioniere della lotta per l’ambiente in Cina si racconta

Come un fiume carsico è riuscito a erodere e plasmare un mondo che sembrava immutabile. Con la stessa pacatezza che esprime al telefono, da quasi venticinque anni Ma Jun lotta per l’ambiente in Cina, il paese che consuma più carbone al mondo e che contribuisce al maggior numero di emissioni di gas serra. Classe 1968, è stato giornalista investigativo per l’autorevole quotidiano di Hong Kong, South China Morning Post, e ha pubblicato nel 1999 il libro China's water crisis (la crisi idrica in Cina), ancora non tradotto in italiano, che è stato paragonato a Primavera silenziosa della grande ambientalista statunitense Rachel Carson. Come Carson, in effetti, si è mosso da pioniere, riuscendo passo a passo e anno dopo anno ad avviare il progetto di un database nazionale sull’inquinamento: 200, finora, i marchi, locali e stranieri, di cui ha registrato un totale di oltre 70mila violazioni ambientali e circa 50 quelli che usano il database per controllare il comportamento dei loro fornitori.

Chi è Ma Jun, promotore di trasparenza e partecipazione