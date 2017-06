Giornata mondiale dell’ambiente, foto di natura meravigliose per riempirsi gli occhi

Il 5 giugno si celebra la Giornata mondiale dell’ambiente, istituita per risaldare il nostro rapporto con il pianeta e la natura, alla quale siamo strettamente legati e senza la quale, semplicemente, non potremmo vivere. Lo slogan scelto per l’edizione del 2017 è Connecting people with nature e non c’è miglior modo di “connettersi alla natura” che osservarne la straordinaria bellezza, fragile e impetuosa al tempo stesso.

Le più belle foto scattate con le GoPro