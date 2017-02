Le monete locali francesi al servizio dell’ambiente

In Italia, quando si parla di monete locali, si rischia nel migliore dei casi di passare per antieuropeisti, nel peggiore per cospirazionisti da tastiera. In Francia invece, lo Stato le ritiene “uno strumento interessante per far evolvere i comportamenti”. E’ questo il risultato di una ricerca pubblicata a fine gennaio dall’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), il braccio operativo del ministero dell’Ambiente francese.

Oltre trenta “banconote militanti”

Monete locali, la carota è meglio del bastone

In Italia, le monete locali non hanno ancora scoperto l’ecologia