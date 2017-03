Mosul, strage della coalizione internazionale. Forse oltre 200 civili uccisi

Decine, forse centinaia di persone sono state uccise a Mosul da un bombardamento aereo operato dalle forze della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti. Sulle cifre esatte della strage non c’è accordo tra le fonti, ma la stampa internazionale cita testimoni che parlano di 240 corpi estratti dalle macerie di numerosi edifici colpiti dal raid. Non è stata tuttavia effettuata alcuna verifica indipendente, per cui il bilancio per ora non può essere accertato.

“Colpiti 27 edifici residenziali, di cui tre rasi al suolo”

Iraqi military denies that an airstrike caused massive civilian casualties in Mosul https://t.co/vu2iLO9Kdd pic.twitter.com/wH9OWAugWv — Los Angeles Times (@latimes) 27 marzo 2017

L’Onu: no a uso indiscriminato della forza

In 400mila intrappolati a Mosul ovest