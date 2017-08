A San Valentino fai pace con la Terra, finiscila con il petrolio

Se tutto va come la tendenza sembra indicare, potrebbe diventare una data storica. Uno di quei giorni che i posteri magari ricorderanno come l’inizio di un cambio di paradigma. Ovviamente nel segno della sostenibilità. La data è quella del 13 e 14 febbraio 2015. Giorni in cui è stato organizzato il primo Global divestment day (Gdd). Vale a dire la giornata mondiale del "disinvestimento" dai combustibili fossili di energia (carbone, petrolio, gas naturale). Obiettivo della giornata è in primo luogo “alzare il volume” della campagna, in modo che il suo messaggio arrivi alle orecchie di chi ancora non l’aveva sentito o aveva fatto finta di niente. Il che significa provare a superare, magari di slancio, quei 50 miliardi di dollari di impegni a disinvestire che si stima la campagna abbia raggiunto finora.