One like one forest: siamo 300mila

Ci piace 300mila volte One like one forest continua. Grazie a voi abbiamo tutelato 300mila metri quadrati di foresta in Argentina (primi 50mila fan) e in Brasile. Ogni nuovo "Mi piace" sulla pagina Facebook di LifeGate contribuisce a tutelare un metro quadrato di foresta amazzonica grazie all'iniziativa Foreste in piedi. Vieni a condividere la tua voglia di fare qualcosa per il pianeta e condividi con noi le emozioni vissute in questi anni con l'hashtag #in300mila! (dicembre 2014) La storia Il 14 dicembre 2011 è partita la campagna social di LifeGate. Per ognuno di voi che clicca "Mi piace" sulla pagina Facebook di LifeGate, viene tutelato un metro quadrato di foresta in Brasile. Insieme a voi vogliamo tutelare 560 ettari di foresta nell’Amazzonia, un’area verde che il Brasile ha dato in concessione d’uso alle 27 famiglie della comunità di San Pedro coinvolte nel progetto che mira a prevenire e contrastare la deforestazione, gli incendi dolosi, attività di caccia illegali e altri reati ambientali. L'iniziativa vale anche per i fan storici del nostro portale. La campagna infatti è partita quando gli iscritti alla pagina erano 16.779 fan che equivalgono ad altrettanti metri quadrati di foresta tutelata. Tutti possiamo fare la nostra parte per conservare un'area ricchissima di biodiversità. Cosa aspetti? Basta un click.