A Parigi i mezzi di trasporto pubblici sono gratis per combattere lo smog

È la peggior aria che si respiri a Parigi da 10 anni. Un record in negativo quello della capitale francese, che ora si vede costretta a misure drastiche. Il sindaco Anne Hidalgo ha infatti emesso diverse ordinanze per ridurre l'eccezionale ondata di inquinamento atmosferico in città.

#Paris aujourd'hui. La preuve de la nécessité de réduire la place de la voiture en centre-ville #pollution pic.twitter.com/R10Tdu4o2Y — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 6 dicembre 2016

Soluzioni drastiche per ridurre lo smog

In Italia il livelli di smog non sono migliori