Uova, come riconoscere come vengono allevate le galline ovaiole

Vivono illuminate 23 ore al giorno da una luce artificiale, non conoscono né sole né notte, due volte nella vita viene tagliato loro il becco con un attrezzo dotato di lama rovente, è il triste destino delle galline ovaiole di batteria. In Italia circa l’80 per cento delle galline ovaiole vive in gabbie di batteria, milioni di uccelli ammassati dieci alla volta in gabbiette di ferro impilate in file fino a sei piani.

Come scegliere le uova riconoscendo il codice

0 = uovo biologico

1 = uovo da allevamento all'aperto

2 = uovo da allevamento a terra

3 = uovo da allevamento in gabbia