Cos’è l’Overshoot Day e perché siamo in debito con la Terra

Tutte le specie viventi che popolano il pianeta, animali e vegetali, vivono in stretta simbiosi con esso, non prendono più di quanto possa offrire e non lo danneggiano, d’altronde se lo facessero sarebbero le prime a risentirne. Tutte le specie, dicevamo, tranne una: l’uomo (Homo sapiens).

Cos’è l'Overshoot day

Perché arriva sempre prima

Come viene calcolato

Un futuro sostenibile