Siria, il drammatico impatto della guerra sulla salute mentale dei bambini

Sono passati quasi sei anni dall’inizio della guerra in Siria. Sei anni, per qualcuno, significa la vita intera. Oggi, sebbene ridimensionato dopo gli accordi tra i ribelli e l’esercito di Assad, il conflitto non è ancora terminato: si combatte contro i miliziani dello Stato Islamico, soprattutto nel nord del paese. Così, 5,8 milioni di bambini fanno ancora i conti con l’orrore della guerra. E, denuncia l’associazione Save the Children, «uno su quattro rischia conseguenze devastanti sulla salute mentale».

Tre milioni di bambini nati durante la guerra in Siria

Droghe, niente scuola e attacchi di panico