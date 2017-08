World water week 2017: si parla di acque reflue e diritto all’igiene

In un anno che è stato particolarmente difficile a causa dell siccità, parlare di acqua - e del suo trattamento - risulta ancora più importante. Lo si fa già dal 27 agosto, a Stoccolma, dove è in corso la World water week, che durerà fino a venerdì 1 settembre. Organizzata dal SIWI - Stockholm International Water Institute, ha come tema principale di questa edizione "Acque reflue: riduzione e riuso", per porre l'attenzione sul trattamento dell'acqua e l'accesso ai servizi igienici, spesso inadeguato e inefficiente in diverse parti del mondo. Il problema coinvolge infatti circa due terzi della popolazione mondiale: su sette miliardi di individui, fa per esempio sapere la piattaforma del movimento sociale Global Citizen, solo 2,5 miliardi hanno accesso ai servizi igienici.

Acque reflue, il tema della World water week di quest'anno

