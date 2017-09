Ricchi di fibre e di antiossidanti, tutti i frutti e le verdure sono antinfiammatori naturali da assumere in abbondanza ogni giorno perché combattono l’dell'intestino. Importante è che siano freschi, di stagione e di colori diversi.

Una dieta disinfiammante prevede l'assunzione di un'alta percentuale di acidi grassi omega-3, strettamente collegati alla diminuzione dell'infiammazione. Un interessante lavoro svolto da un gruppo di ricercatori di Taiwan pubblicato sull'European Journal of Nutrition, ha dimostrato che ile riduce molte citochine infiammatorie. Le altre fonti alimentari di omega-3 sono noci, semi di lino e pesce, come il salmone selvaggio dell'Alaska.

Via libera in cucina all'uso di rosmarino, salvia, timo, origano, menta, curry, zenzero, cannella, tenendo presente che uno dei cibi antinfiammatori per eccellenza è la. Una spezia ricca anche di antiossidanti naturali