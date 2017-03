8 marzo: libri e storia per meglio capire la festa delle donne

Perché è stato l'8 marzo Tra le interpretazioni maggiormente riconosciute sull’origine della festa delle donne, la prima risale all’8 marzo 1948 quando le donne di New York manifestarono per ottenere i diritti politici e poter intervenire su questioni come la pace e il lavoro. In altre occasioni, si ricorda come emblematica la vicenda di 129 donne operaie americane che, nel 1908, morirono in un incendio scoppiato durante uno sciopero nella fabbrica dove lavoravano. Fatto sta che con il 1910, durante la Conferenza internazionale delle Donne Socialiste a Copenaghen, su proposta di Clara Zetkin, venne istituita la “Giornata Internazionale della Donna”. Da quel momento, l’8 marzo è diventato uno dei giorni più importanti per ricordare e rivendicare i diritti dell’altra metà del cielo. Triste coincidenza: l’8 marzo del 2001, in Nigeria, 30 ragazze morirono bruciate vive nel rogo del dormitorio della scuola femminile di Bwalbwang, diretta da una donna, e fondata damissionari occidentali decine di anni prima. L’incendio, scoppiato per cause sconosciute, provocò così tante vittime perché porte e finestre erano state “misteriosamente” sbarrate dall’esterno.

