Nasce l’asilo del mare. La scuola viene travolta dall’onda del cambiamento

Non esiste un unico metodo di apprendimento. E non esiste un unico metodo educativo. Scontato? Evidentemente no se consideriamo che le scuole all’aria aperta, che a poco a poco stanno trovando spazio in Italia, suscitano ancora grande stupore e faticano a ricevere un riconoscimento ufficiale. Però, dove il sistema rischia di stroncare le novità sul nascere, c’è qualcuno che trova il modo di abbattere gli ostacoli e trasformare i sogni in realtà.

L'asilo del mare di Ostia

La Pedagogia dei talenti