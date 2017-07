Asili nel bosco, per riscoprire la bellezza di crescere all’aria aperta

Giocare all'aperto e osservare da vicino le stagioni che cambiano sono attività ormai fuori moda per moltissimi bambini di oggi, che si ritrovano a trascorrere la loro infanzia chiusi tra quattro mura. A tentare di rispolverare questa sana e sbiadita abitudine ora ci provano gli asili nel bosco, vere e proprie scuole all'aria aperta, già realtà consolidate in Paesi come la Germania e la Danimarca, e in (lenta e faticosa) crescita anche in Italia.

Uno degli asili nel bosco in Italia