Comet Spark Ev : che bella quest’ elettrica.

Comet Spark Ev . Vediamola più da vicino. La "" costa negli USA 32.950 dollari. Con un design realmente avveniristico, va con un motore elettrico sistemato nella ruota posteriore. È alimentata da batterie a carica rapida ai polimeri di litio che consentono di raggiungere una buona velocità massima - 140 km/h (programmabile tramite computer) - con un'autonomia di 80 chilometri che può essere incrementata attraverso l'adozione di pacchi batteria supplementari (massimo 4) fino a 320 km. Il guidatore si trova davanti a una consolle degna di un'astronave: navigazione satellitare, connessione a Internet con computer Xp compatibile e display, wifi e bluetooth con touch-screen da 10 pollici e un completo sistema audio-video che supporta tutti i formati. È interessante anche la storia del progetto. Un giovane designer, Gianpaolo Alvino, laurea in ingegneria meccanica e passione per i motori ereditata dal padre pilota , ha realizzato questa vettura in mini-produzione ma qui in patria non ha mai trovato acquirenti: ora sbarca negli States, notoriamente più generosi verso le buone idee, innovative ed avanzate, anche se non sorrette da establishment industriali. Buona fortuna a questa Comet. Stefano Carnazzi