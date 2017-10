I pesticidi che influiscono sul sistema endocrino non vengono vietati dalla Commissione europea

È dal 2009 che se ne parla. Ed entro il 2013 la Commissione europea avrebbe dovuto stabilire i criteri scientifici per identificare gli "interferenti endocrini" (Edc), ovvero quelle sostanze che possono interferire con la produzione ormonale, sospettate di essere all’origine di molte malattie gravi nell'essere umano: dai tumori all'infertilità, dall'obesità al diabete fino ai disturbi neurocomportamentali. Questi criteri sono arrivati solo pochi giorni fa - dopo un duro richiamo da parte della Corte di Giustizia per via del ritardo - ma ancora sono considerati troppo permissivi da chi, da anni, sta lottando per vietarli.

Le evidenze scientifiche

La pressione delle lobby

Il caso del glifosato