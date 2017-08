Cos’è la fuel cell, la cella a combustibile

Una fuel cell è un dispositivo che converte l’energia di un combustibile in elettricità e calore senza utilizzare cicli termici. Le celle a combustibile consentono di produrre energia elettrica e acqua calda a partire da idrogeno e ossigeno. Il processo che avviene al loro interno è esattamente contrario all’elettrolisi: quando si scinde l’acqua (H2O) in H2 ed O2 è necessario fornire corrente, invertendo il processo si produce corrente e acqua. Le celle a combustibile sono di 5 tipi e impiegate nella produzione di energia elettrica centralizzata o distribuita, generazione di calore o trazione. La conversione elettrochimica si basa sull'idea di spezzare le molecole del combustibile o del comburente in ioni positivi e elettroni. La scelta dei combustibili è limitata, perché la reazione risulta spesso bisognosa di una grande energia di attivazione. L'idrogeno è un gas in grado di essere ionizzato facilmente, perché la sua molecola è costituita da due atomi legati da un legame relativamente debole. ll comburente più usato è l'ossigeno, abbondante, disponibile gratuitamente in atmosfera e in grado di reagire con l'idrogeno dando un prodotto innocuo come l'acqua. Una cella è composta da due elettrodi separati che, grazie a specifiche reazioni, consumano fondamentalmente H2 e O2 e producono acqua, attivando un passaggio di corrente elettrica attraverso l’elettrolita. Costruttivamente, le celle sono disposte in serie a formare il cosidetto “stack”, a loro volta assemblati in moduli per ottenere generatori della potenza richiesta. La produzione di idrogeno richiede grandi quantità di energia (5kWh per produrre 1m3 di H2) e impone che la tecnologia di conversione venga ottimizzata dal punto di vista economico ed energetico. L’impiego dell’idrogeno per ridurre le emissioni di CO2 può avvenire solo sfruttando le fonti rinnovabili per la sua produzione. Ecco che la fuel cell diviene il mezzo per aumentare l’efficienza energetica delle fonti rinnovabili non programmabili.