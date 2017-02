Energia rinnovabile per la mobilità elettrica: questo è il binomio perfetto

La mobilità del futuro è elettrica. Parola delle compagnie petrolifere. Potrebbe sembrare una contraddizione, ma tra i soggetti maggiormente convinti che il domani sarà a batteria vi sono proprio i produttori di combustibili fossili. Non per consapevolezza ambientale quanto piuttosto per opportunità, dato che il proliferare dei nuovi veicoli alimentati ad accumulatori e gli ingenti investimenti che i costruttori d’auto stanno destinando al mercato a zero emissioni costringono i colossi dell’oro nero ad adeguare i piani strategici e modificare gli orizzonti.

Il mercato della auto elettriche è in costante crescita

L’energia rinnovabile è più attraente del petrolio

Nel 2040 si ridurrà drasticamente la domanda di greggio