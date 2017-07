I Paesi del G20 stanziano fondi per le fonti fossili quattro volte più che per le rinnovabili

Le nazioni del G20 erogano finanziamenti pubblici in favore delle fonti fossili quattro volte più che quelli concessi alle energie rinnovabili. È quanto afferma uno studio condotto da Oil Change International e da una serie di associazioni tra cui Wwf, Sierra Club, Legambiente, Amici della Terra e Re:Common, dal titolo: “Talk is Cheap: How G20 Governments are Financing Climate Disaster” preparato per la riunione del G20 che si terrà ad Amburgo (Germania) venerdì 7 e sabato 8 luglio.