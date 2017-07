In Italia 6 polli su 10 contengono batteri resistenti agli antibiotici, secondo Altroconsumo

Su quaranta confezioni di petto di pollo acquistate in venti punti vendita a Milano e Roma, ben venticinque, il 63 per cento, sono risultate positive ai batteri Escherichia coli resistenti agli antibiotici. È quanto emerso da un’inchiesta condotta dall’associazione di consumatori Altroconsumo, in collaborazione con organizzazioni simili in altri paesi europei.

Resistenza agli antibiotici

Quali sono i rischi

Perché i batteri sono diventati resistenti agli antibiotici

Perché vengono usati tanti antibiotici per gli animali?

Il potere della scelta