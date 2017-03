La buona circolazione

La buona circolazione del sangue è la nostra fonte vitale: ossigeno, minerali e nutrienti raggiungono muscoli, sistema nervoso, ossa e apparati grazie a una fitta rete di canali vascolari. Il viaggio dal cuore alla periferia è compito della arterie che conducono sangue ossigenato agli organi. Il viaggio inverso è più faticoso ed è veicolato dalle vene. Il debito venoso è un debito d'ossigeno: se il sangue non torna a ossigenarsi lo scambio arterioso ne soffre, e con lui ogni organo. Ecco gli alleati naturali per cuore e ossigeno: IPPOCASTANO - Il miglior decongestionante per circolazione e fegato, per depurarsi e lavorare su digestione, peso e sistema venoso. I greci nutrivano con le sue foglie i cavalli (hippos) destinati alla corsa veloce. Utile anche la crema massaggiata sugli arti. SEPIA - Rimedio femminile adattissimo dopo le gravidanze, quando la forma del bacino cambia, gli organi rischiano di abbassarsi e le vene soffrono per compressione. Sepia è anche rimedio di intestino pigro e ventre gonfio. RUSCO - Pianta che restituisce tono alle pareti venose cedevoli e alle loro valvole pigre. Può essere associata al trattamento medico per le flebiti e per le ulcere venose, sia assunta per bocca che spalmata come crema. PULSATILLA - Rimedio omeopatico di fragilità capillare, di pelle a chiazze bianche e rosse. Adatta alle donne che si gonfiano come palloncini prima del ciclo mestruale, in cui la circolazione e la cellulite boicottano la linea. CUMINO - Pediluvio classico dopo una giornata sui tacchi, terribili nemici della circolazione. 15 minuti con i piedi a bagno in acqua tiepida e 3 gocce di olio essenziale di cumino nero faranno tornare snella la caviglia. AMAMELIDE Hamamelis è Hazel, l'arbusto delle streghe, il fiore odoroso che sboccia in inverno, il ramo che forma la bacchetta magica per la divinazione e per i rabdomanti. I Sioux la conoscevano come pianta che ferma il sangue delle ferite da guerra e questo è il suo uso fitoterapico: vasocostrittrice, antiedemigena e disinfettante. Controlla la circolazione capillare, decongestiona occhiaie e palpebre appesantite. In crema lenisce l'eritema solare, nel colluttorio evita il sanguinamento gengivale e disinfiamma la bocca. Il suo unguento placa l'arrossamento spontaneo della pelle tipico di chi soffre di couperose. L'estratto è un astringente venoso e un tonico arterioso, adatto a chi ha problemi di varici, safene dilatate e congeste, gavoccioli venosi segno di valvole sfiancate. Hamamelis funziona dove il rischio è certo, dove la familiarità non lascia scampo e lo sport non basta. Perfetta per le mamme in gravidanza, in crema è indicata sia per le vene che per il circolo emorroidario.