Le maree forniranno elettricità a 155mila famiglie britanniche

L’estuario del fiume Severn, nella baia di Swansea Bay nel sudovest della Gran Bretagna, è il secondo posto al mondo dove si registra il maggiore dislivello di marea, soprattutto nel periodo primaverile. Quale area migliore per costruire una centrale che utilizza le mare per produrre energia elettrica? In questa baia è nato il progetto Swansea Bay Tidal Lagoon che, sfruttando le maree, produrrà 420 gigawattora (GWh) all’anno di energia elettrica rinnovabile, sufficiente a soddisfare la domanda di per 155mila famiglie per 120 anni.

Come funziona la tecnologia

Energia dalle maree