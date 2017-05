MUFANT, il museolab del fantastico e della fantascienza a Torino

La fantascienza non è solo un genere, ma un mondo che spazia tra cinema, letteratura e arte e dal quale in tanti sono affascinati. Il 17 ottobre ha inaugurato a Torino MUFANT, Museolab del Fantastico e della Fantascienza di Torino. La sede di via Reiss Romoli 49 è un punto di riferimento per gli appassionati ma anche un importante punto di riferimento culturale per la periferia nord della città.

Il MUFANT: cos'è e cosa contiene

MUFANT: orari e prezzi