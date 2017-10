Nasce Mobility Revolution!

Una recente ricerca di LifeGate effettuata su un campione di 1.000 consumatori consapevoli ha evidenziato che oltre il 50% degli intervistati è interessato e disposto a scegliere mezzi di trasporto più sostenibili per contribuire alla riduzione dell’inquinamento e a una migliore vivibilità degli spazi urbani. LifeGate dopo aver intercettato questa necessità grazie alla collaborazione della sua community, ha deciso di ideare Mobility Revolution, una sezione completamente dedicata alla mobilità sostenibile, con tanti utili approfondimenti. Navigando su Mobility Revolution, è possibile, ad esempio, “scandagliare” le prestazioni ecologiche di oltre 6.000 modelli di auto presenti sul mercato, servendosi di “RoadApp”, la prima webapp in grado di calcolare e confrontare il livello di sostenibilità delle auto. Per valutarne le prestazioni ecologiche, LifeGate ha preso in considerazione diversi parametri oltre alle emissioni di CO2, individuando cinque indicatori principali: impatto ambientale, risparmio economico, innovazione tecnologica, serenità di guida e caratteristiche del veicolo. Tali indicatori permettono di quantificare e paragonare le emissioni di CO2 e il costo di carburante annui delle varie automobili in base ai chilometri medi percorsi e alla tipologia di percorrenza, elementi importanti di cui tenere conto per misurare la rispondenza di un’automobile alle proprie esigenze di mobilità. Ma Mobility Revolution è anche molto altro: la sezione, infatti, vuole essere il punto di riferimento e di incontro per le persone che sentono l’esigenza di un ambiente più sano, vivibile, di automobili più in linea con le proprie esigenze e aspirazioni, di tecnologie sempre più al servizio di una migliore qualità della vita. A questo scopo ospita il proprio manifesto in dieci punti, da leggere e condividere, in cui è possibile confrontarsi su temi come la vita in città, la scelta del mezzo giusto, sicurezza e serenità, risparmio economico, innovazione e motori ibridi. Grazie ai continui aggiornamenti redazionali di LifeGate, poi, Mobility Revolution consente ai suoi lettori di essere sempre informati sulle ultime novità e sui comportamenti più sostenibili da adottare in tema di mobilità. Mobility Revolution è il tuo mondo in movimento, il progetto per una smart city in grado di connettere persone e mezzi di trasporto al lavoro, alla città, al pianeta.