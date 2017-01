Parigi, vignette adesive e “ghigliottina” per i Diesel più inquinanti

A Parigi, la tendenza a dare un taglio netto agli oppressori non è mai venuta meno. Almeno così pare, dato che nonostante siano passati oltre duecento anni dalla prima rivoluzione francese, la ghigliottina torna in funzione e colpisce un nuovo, subdolo, nemico: l’inquinamento atmosferico. All’ombra della torre Eiffel, mai così offuscata dallo smog come in questi giorni, hanno deciso di vietare la circolazione delle vetture e dei veicoli commerciali prodotti prima del 1997. Sin qui nulla di nuovo. Ciò che colpisce, ora, è piuttosto l’inasprimento di questo taglio, dato che anche le auto Diesel costruite dal 1997 al 2000 verranno bandite. Una disposizione che, secondo l’agenzia Reuters, coinvolgerebbe il sei per cento dell’intero parco circolante.

Vignette di colori diversi in base alle emissioni

Parigi corre ai ripari. Nuovi polmoni verdi e meno auto