Polonia ciclabile: alti e bassi di un successo inaspettato

La Polonia ha un po’ stupito tutti per quanto riguarda gli spostamenti in bicicletta. Un esempio è stata l'edizione 2014 di European cycling challenge, dove le prime cinque città sono state italiane o polacche. Roma era convinta di poter vincere, nonostante la capitale italiana non sia proprio una città amica delle biciclette (un po' come Lisbona), eppure si sono dovuti accontentare del terzo posto, dietro a due città polacche: la capitale Varsavia e la più piccola Łódź. Ancora più incredibile il risultato dell'ultima edizione, con Roma quarta e un podio tutto polacco: Danzica, Breslavia e di nuovo Varsavia.