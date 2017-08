Riflessologia plantare per il mal di schiena

La riflessologia è un metodo di guarigione assolutamente sicuro e altamente efficace. Consiste nell'esercitare una pressione su specifici punti riflessi dei piedi. Ogni punto riflesso corrisponde a un particolare organo o parte del corpo. Se avete un disturbo, i punti riflessi risulteranno particolarmente sensibili. In tal modo i vostri piedi possono rivelare nel dettaglio il vostro stato di salute. Quando si esercita una pressione precisa sul punto riflesso sensibile, si trasmette uno stimolo attraverso il sistema nervoso, riducendo il dolore, migliorando l'apporto di sangue e il funzionamento del sistema nervoso, normalizzando le funzioni corporee e rilassando corpo, mente e spirito. Il libro di Ann Gillanders, interamente dedicato alla cura del mal di schiena con la riflessologia, presenta le mappe dei piedi con l'indicazione dei punti riflessi collegati alla schiena e, mediante chiarissime illustrazioni, indica, passo dopo passo, le manipolazioni più efficaci e i movimenti più risolutivi per rimuovere i blocchi esistenti nei percorsi energetici del corpo e aprire i canali della guarigione naturale. Anche se non sono inclusi nel libro, esistono alcuni esercizi lombari per alleviare il mal di schiena. Curarsi è semplice. La condizioni fondamentali per la guarigione sono acqua fresca e pulita, aria pura, una dieta naturale, sufficiente esercizio fisico spazio per muoversi liberamente al fine di raggiungere la pace mentale.

Il corpo vuole stare bene